Почти 1300 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 3 мая, составляют 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 472 140 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 58 артсистем и 42 автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 472 140 (+1270) человек ликвидировано;
- танков - 7354 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин - 14 129 (+33) ед.;
- артиллерийских систем - 12 102 (+58) ед.;
- РСЗО - 1053 ед.;
- средства ПВО - 786 (+2) ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19) ед.;
- крылатые ракеты - 2126 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) ед.;
- специальная техника - 1993 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении.
В Украине на фронте в течение суток произошло 134 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по одному вражескому ЗРК.
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