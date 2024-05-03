Почти 1300 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 3 мая, составляют 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 472 140 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 58 артсистем и 42 автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении.

В Украине на фронте в течение суток произошло 134 боевых столкновения. Авиация Сил обороны ударила по одному вражескому ЗРК.

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