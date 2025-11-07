UA

Майже 1200 окупантів, артсистеми та ППО: Генштаб про втрати РФ за добу

Фото: також ворог стрімко втрачає дрони завдяки Силам Оборони України (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни втратили за добу на фронті майже 1200 солдатів, до 300 безпілотників, багато техніки та артсистеми. Також Силам Оборони вдалось знищити одну ППО окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб в Facebook.

З 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:

  • особового складу - близько 1 148 910 (+1 170) осіб.
  • танків - 11 330 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 23 543 (+2) од.
  • артилерійських систем - 34 301 (+13) од.
  • РСЗВ - 1 535 од.
  • засоби ППО - 1 238 (+1) од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -346 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 78 678 (+248) од.
  • крилаті ракети - 3 918 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 723 (+65) од.
  • спеціальна техніка - 3 993 (+2) од.

Фото: ворог продовжує втрачати особовий склад, техніку та артилерію (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 6 листопада за добу на фронті відбулось понад 160 боїв. Більше третини з них припадає на Покровський напрямок.

РБК-Україна повідомляло також, що за попередню добу, з 5 на 6 листопада, окупанти втратили в боях проти України понад 1100 солдатів.

Також українські військові знищили 15 артсистем, 84 одиниці автотехніки та 172 дрони оперативно-тактичного рівня.

Як відомо, наразі на фронті йдуть активні бої за Покровськ, який Москва запланувала захопити до лютого. Україна направила в місто різні підрозділи Сил Оборони - окрім ЗСУ в Покровську бійці ССО, Нацгвардії, ГУР і так далі.

Хоча росіянам вдалось частково пробратись у місто невеликими групами, Покровськ досі не здається окупантам.

