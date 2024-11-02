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За майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, - Остін

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей у війні в Україні. І це попри майже 1000 днів боїв.

Таку думку висловив міністр оборони США Ллойд Остін, пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

"Після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася", - констатує він.

Натомість, за словами голови Пентагону, Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна".

"Сотні тисяч російських жертв з лютого 2022 року і понад 200 млрд доларів було марно витрачено", - глава оборонного відомства.

Він навів дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень, згідно з якими втрати Росії лише за перший рік війни перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах з часів Другої світової війни - разом узятих.

"Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову побачив у Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцніла", - констатує міністр.

Війна в Україні

Війна в Україні триває вже 983 дні. За цей час Росія втратила в Україні більше 697 тисяч військових, понад 9 тисяч танків, понад 20 тисяч артсистем та майже тисячу комплексів ППО. За даними розвідки Естонії, лише за жовтень Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів.

Щодо цілей, то в останніх своїх заявах у Кремлі говорили про намір виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Оскільки і це не вдається, у Путіна припинили озвучувати і цю тезу.

Тим часом окупанти бояться воювати через великі втрати. Буквально нещодавно партизани розповідали, що російські морпіхи, що базуються в Криму, платять хабарі командирам, щоб не воювати в Курській області, де Сили оборони України наступають уже кілька місяців.

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