За майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, - Остін

"Після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася", - констатує він.

Натомість, за словами голови Пентагону, Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна".

"Сотні тисяч російських жертв з лютого 2022 року і понад 200 млрд доларів було марно витрачено", - глава оборонного відомства.

Він навів дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень, згідно з якими втрати Росії лише за перший рік війни перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах з часів Другої світової війни - разом узятих.

"Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову побачив у Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцніла", - констатує міністр.