За почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей, - Остин

"После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не пал. И Украина не сдалась", - констатирует он.

Вместо этого, по словам главы Пентагона, Россия заплатила "ошеломляющую цену за имперскую глупость Путина".

"Сотни тысяч российских жертв с февраля 2022 года и более 200 млрд долларов были растрачены впустую", - добавляет глава оборонного ведомства.

Он привел данные Центра стратегических и международных исследований, согласно которым потери России только за первый год войны превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны - вместе взятых.

"Украина ужасно пострадала от рук Путина. Но, как я снова увидел в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо - и даже окрепла", - констатирует министр.