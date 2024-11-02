За почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей, - Остин

Глава Кремля Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в войне в Украине. И это несмотря на почти 1000 дней боев.
Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его колонку для Foreign Affairs.
"После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не пал. И Украина не сдалась", - констатирует он.
Вместо этого, по словам главы Пентагона, Россия заплатила "ошеломляющую цену за имперскую глупость Путина".
"Сотни тысяч российских жертв с февраля 2022 года и более 200 млрд долларов были растрачены впустую", - добавляет глава оборонного ведомства.
Он привел данные Центра стратегических и международных исследований, согласно которым потери России только за первый год войны превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны - вместе взятых.
"Украина ужасно пострадала от рук Путина. Но, как я снова увидел в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо - и даже окрепла", - констатирует министр.
Война в Украине длится уже 983 дня. За это время Россия потеряла в Украине больше 697 тысяч военных, больше 9 тысяч танков, больше 20 тысяч артсистем и почти тысячу комплексов ПВО. По данным разведки Эстонии, только за октябрь Россия могла потерять около 40 тысяч солдат.
Что касается целей, то в последних своих заявлениях в Кремле говорили о намерении выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Поскольку и это не удается, у Путина перестали озвучивать и этот тезис.
Тем временем оккупанты боятся воевать из-за больших потерь. Буквально недавно партизаны рассказывали, что российские морпехи, базирующиеся в Крыму, платят взятки командирам, дабы не воевать в Курской области, где Силы обороны Украины ведут наступление уже несколько месяцев.
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