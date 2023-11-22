Почти 100 штук. В Харькове и Днепре переименовали улицы, названия которых связаны с РФ

В Харькове и Днепре сегодня, 22 ноября, переименовали 99 улиц. Их названия были связаны с Россией и коммунистическим режимом.

Переименование в Харькове

В городском совете сообщили, что проспект Героев Сталинграда станет проспектом Байрона. Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, которая требует адресации.

Какие еще улицы изменили названия:

Улицу Абаканскую переименовали в улицу Каневскую;

Переулок Абаканский станет переулком Каневским;

Улицу Мурманскую - на улицу Уютную;

Улицу Хабаровскую - на улицу Глуховскую;

Минская теперь будет носить имя Дмитрия Антоненко;

Улица Чкалова - Вадима Манько;

Часть улицы Томской - Владимира Сосюры;

Переулок Росинского станет переулком Пилипа Орлика;

Улица Адыгейская отныне называется улицей Евгения Храпко.

Всего в городе переименовали 26 улиц. Наибольшее количество переименований - в Основянском районе.

Переименование в Днепре

Отмечается, что в областном центре сегодня дерусифицировали 73 улицы. Их названия были связаны с Россией или тоталитарным советским прошлым.

Какие улицы изменили названия в Днепре

Улица Грибоедова (Чечеловский р-н) - улица Тростянецкая;

Улица Карбышева (Чечеловский р-н) - улица Иловайская;

Улица Норильская (Самарский р-н) - улица Набоковская;

Улица Целиноградская (Самарский р-н) - улица Збручанская;

Тупик Чухновского (Чечеловский р-н) - тупик Старомайорский.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Днепре дерусифицировали уже более 335 улиц и переулков.

Деколонизация Украины

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".