Майже 100 000 дронів за три місяці: як Україна нарощує технічну перевагу

Нагадаємо, що раніше українським військовим спростили закупівлю дронів і РЕБ.

Відтак українські військові можуть купувати безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби за спрощеною процедурою і швидше отримувати їх на фронт.

Маркетплейс DOT-Chain Defence

Як раніше пояснював міністр оборони України Денис Шмигаль, Кабінет міністрів цього року масштабував маркетплейс DOT-Chain Defence, тепер його використовуватимуть для закупівель оборонних товарів для потреб Нацгвардії України.

Загалом DOT-Chain Defence уже успішно працює для забезпечення ЗСУ.

"Приєднання Національної гвардії до системи DOT-Chain Defence зміцнює потенціал усіх сил безпеки та оборони заради досягнення спільної мети - захисту України та наближення справедливого миру", - звернув увагу міністр оборони.

До слова, станом на липень цього року 11 українських оборонних компаній були інтегровані в маркетплейс DOT-Chain Defence.