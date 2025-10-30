Почти 100 000 дронов за три месяца: как Украина наращивает техническое преимущество

"Продолжаем наращивать темпы обеспечения войска дронами. Министерство обороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence", - отметили в министерстве.

По данным Минобороны, к маркетплейсу присоединяются еще 50 бригад Вооруженных Сил Украины, и таким образом через систему работают уже 180 подразделений.

"За три месяца через DOT-Chain Defence в войска поставлено почти 100 000 дронов на сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки техники "из наличия" - всего 10 дней", - отметили в министерстве.

Заметим, что DOT-Chain Defence - это удобная и прозрачная система, где подразделения сами выбирают нужные средства, а "Агентство оборонных закупок" берет на себя бюрократию.