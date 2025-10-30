RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Почти 100 000 дронов за три месяца: как Украина наращивает техническое преимущество

Фото: Минобороны выделило 1,9 млрд грн на дроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны продолжает активно обеспечивать подразделения ВСУ дронами. За три месяца через систему DOT-Chain Defence в войска поставили почти 100 000 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Продолжаем наращивать темпы обеспечения войска дронами. Министерство обороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence", - отметили в министерстве.

По данным Минобороны, к маркетплейсу присоединяются еще 50 бригад Вооруженных Сил Украины, и таким образом через систему работают уже 180 подразделений.

"За три месяца через DOT-Chain Defence в войска поставлено почти 100 000 дронов на сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки техники "из наличия" - всего 10 дней", - отметили в министерстве.

Заметим, что DOT-Chain Defence - это удобная и прозрачная система, где подразделения сами выбирают нужные средства, а "Агентство оборонных закупок" берет на себя бюрократию.

Напомним, что ранее украинским военным упростили закупку дронов и РЭБ.

Поэтому украинские военные могут покупать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы по упрощенной процедуре и быстрее получать их на фронт.

Маркетплейс DOT-Chain Defence

Как ранее объяснял министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Кабинет министров в этом году масштабировал маркетплейс DOT-Chain Defence, теперь его будут использовать для закупок оборонных товаров для нужд Нацгвардии Украины.

В целом DOT-Chain Defence уже успешно работает для обеспечения ВСУ.

"Присоединение Национальной гвардии к системе DOT-Chain Defence укрепляет потенциал всех сил безопасности и обороны ради достижения общей цели - защиты Украины и приближения справедливого мира", - обратил внимание министр обороны.

К слову, по состоянию на июль этого года 11 украинских оборонных компаний были интегрированы в маркетплейс DOT-Chain Defence.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины