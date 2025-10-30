Майже 100 000 дронів за три місяці: як Україна нарощує технічну перевагу

Міністерство оборони продовжує активно забезпечувати підрозділи ЗСУ дронами. За три місяці через систему DOT-Chain Defence до війська поставили майже 100 000 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Продовжуємо нарощувати темпи забезпечення війська дронами. Міністерство оборони виділило додаткові 1,9 млрд гривень для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence", - зазначили в міністерстві. За даними Міноборони, до маркетплейсу долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України, і таким чином через систему працюють уже 180 підрозділів. "За три місяці через DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 000 дронів на суму 3,74 млрд гривень Середній термін постачання техніки "з наявності" - лише 10 днів", - зауважили в міністерстві. Зауважимо, що DOT-Chain Defence - це зручна та прозора система, де підрозділи самі обирають потрібні засоби, а "Агенція оборонних закупівель" бере на себе бюрократію.