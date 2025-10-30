ua en ru
Майже 100 000 дронів за три місяці: як Україна нарощує технічну перевагу

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 10:51
Майже 100 000 дронів за три місяці: як Україна нарощує технічну перевагу Фото: Міноборони виділило 1,9 млрд гривень на дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони продовжує активно забезпечувати підрозділи ЗСУ дронами. За три місяці через систему DOT-Chain Defence до війська поставили майже 100 000 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Продовжуємо нарощувати темпи забезпечення війська дронами. Міністерство оборони виділило додаткові 1,9 млрд гривень для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence", - зазначили в міністерстві.

За даними Міноборони, до маркетплейсу долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України, і таким чином через систему працюють уже 180 підрозділів.

"За три місяці через DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 000 дронів на суму 3,74 млрд гривень Середній термін постачання техніки "з наявності" - лише 10 днів", - зауважили в міністерстві.

Зауважимо, що DOT-Chain Defence - це зручна та прозора система, де підрозділи самі обирають потрібні засоби, а "Агенція оборонних закупівель" бере на себе бюрократію.

Нагадаємо, що раніше українським військовим спростили закупівлю дронів і РЕБ.

Відтак українські військові можуть купувати безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби за спрощеною процедурою і швидше отримувати їх на фронт.

Маркетплейс DOT-Chain Defence

Як раніше пояснював міністр оборони України Денис Шмигаль, Кабінет міністрів цього року масштабував маркетплейс DOT-Chain Defence, тепер його використовуватимуть для закупівель оборонних товарів для потреб Нацгвардії України.

Загалом DOT-Chain Defence уже успішно працює для забезпечення ЗСУ.

"Приєднання Національної гвардії до системи DOT-Chain Defence зміцнює потенціал усіх сил безпеки та оборони заради досягнення спільної мети - захисту України та наближення справедливого миру", - звернув увагу міністр оборони.

До слова, станом на липень цього року 11 українських оборонних компаній були інтегровані в маркетплейс DOT-Chain Defence.

