Почти 100 000 дронов за три месяца: как Украина наращивает техническое преимущество
Министерство обороны продолжает активно обеспечивать подразделения ВСУ дронами. За три месяца через систему DOT-Chain Defence в войска поставили почти 100 000 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Продолжаем наращивать темпы обеспечения войска дронами. Министерство обороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence", - отметили в министерстве.
По данным Минобороны, к маркетплейсу присоединяются еще 50 бригад Вооруженных Сил Украины, и таким образом через систему работают уже 180 подразделений.
"За три месяца через DOT-Chain Defence в войска поставлено почти 100 000 дронов на сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки техники "из наличия" - всего 10 дней", - отметили в министерстве.
Заметим, что DOT-Chain Defence - это удобная и прозрачная система, где подразделения сами выбирают нужные средства, а "Агентство оборонных закупок" берет на себя бюрократию.
Напомним, что ранее украинским военным упростили закупку дронов и РЭБ.
Поэтому украинские военные могут покупать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы по упрощенной процедуре и быстрее получать их на фронт.
Маркетплейс DOT-Chain Defence
Как ранее объяснял министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Кабинет министров в этом году масштабировал маркетплейс DOT-Chain Defence, теперь его будут использовать для закупок оборонных товаров для нужд Нацгвардии Украины.
В целом DOT-Chain Defence уже успешно работает для обеспечения ВСУ.
"Присоединение Национальной гвардии к системе DOT-Chain Defence укрепляет потенциал всех сил безопасности и обороны ради достижения общей цели - защиты Украины и приближения справедливого мира", - обратил внимание министр обороны.
К слову, по состоянию на июль этого года 11 украинских оборонных компаний были интегрированы в маркетплейс DOT-Chain Defence.