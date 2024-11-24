Майже 10 тисяч окупантів і не тільки. Стали відомі втрати РФ за тиждень

За тиждень, з 17 по 24 листопада, ЗСУ знищили майже 10 тисяч окупантів. Також вдалося "відмінусувати" понад 200 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Крім цього, українські військові знищили 123 ворожі ракети та 392 БПЛА.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити:

"За тиждень з 17 по 24 листопада втрати противника склали близько 9860 осіб особового складу", - розповів він.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще понад тисячу російських загарбників. Таким чином, загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення вже перевищили позначку 730 тисяч військовослужбовців.

Для порівняння, за тиждень, з 10 по 17 листопада, ЗСУ знищили 11 990 окупантів. Також вдалося "приземлити" 355 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.