ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Майже 10 тисяч окупантів і не тільки. Стали відомі втрати РФ за тиждень

Україна, Неділя 24 листопада 2024 12:42
UA EN RU
Майже 10 тисяч окупантів і не тільки. Стали відомі втрати РФ за тиждень Фото: названо втрати РФ в Україні за тиждень з 17 по 24 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 17 по 24 листопада, ЗСУ знищили майже 10 тисяч окупантів. Також вдалося "відмінусувати" понад 200 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"За тиждень з 17 по 24 листопада втрати противника склали близько 9860 осіб особового складу", - розповів він.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити:

  • 73 танки;
  • 188 бойових броньованих машин;
  • 209 артилерійських систем;
  • 2 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 543 одиниці автотехніки;
  • 26 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українські військові знищили 123 ворожі ракети та 392 БПЛА.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще понад тисячу російських загарбників. Таким чином, загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення вже перевищили позначку 730 тисяч військовослужбовців.

Для порівняння, за тиждень, з 10 по 17 листопада, ЗСУ знищили 11 990 окупантів. Також вдалося "приземлити" 355 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь