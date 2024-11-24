Почти 10 тысяч оккупантов и не только. Стали известны потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за неделю с 17 по 24 ноября (Getty Images)

За неделю, с 17 по 24 ноября, ВСУ уничтожили почти 10 тысяч оккупантов. Также удалось "отминусовать" больше 200 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 17 по 24 ноября потери противника составили около 9860 человек личного состава", - рассказал он. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить: 73 танка;

188 боевых бронированных машин;

209 артиллерийских систем;

2 РСЗО;

5 установок ПВО;

543 единицы автотехники;

26 единиц спецтехники. Кроме этого, украинские военные уничтожили 123 вражеских ракета и 392 БПЛА.