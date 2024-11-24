Почти 10 тысяч оккупантов и не только. Стали известны потери РФ за неделю
За неделю, с 17 по 24 ноября, ВСУ уничтожили почти 10 тысяч оккупантов. Также удалось "отминусовать" больше 200 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
"За неделю с 17 по 24 ноября потери противника составили около 9860 человек личного состава", - рассказал он.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
- 73 танка;
- 188 боевых бронированных машин;
- 209 артиллерийских систем;
- 2 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 543 единицы автотехники;
- 26 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили 123 вражеских ракета и 392 БПЛА.
Потери РФ в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже превысили отметку в 730 тысяч военнослужащих.
Для сравнения, за неделю, с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 оккупантов. Также удалось "приземлить" 355 дронов.
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