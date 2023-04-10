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Мають право на безкоштовне навчання. Як випускникам з ТОТ вступити до вишів: пояснення

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Понеділок 10 квітня 2023 14:57
Мають право на безкоштовне навчання. Як випускникам з ТОТ вступити до вишів: пояснення Фото: мають право на безкоштовне навчання. Як випускникам з ТОТ вступити до вишів (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергій Пишкін

Випускники з тимчасово окупованих територій мають право на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Як відзначили в Мінреінтеграції, право на безкоштовне навчання за держзамовленням у вищих навчальних закладах мають:

  • випускники з ТОТ;
  • випускники, які покинули такі території після 1 січня 2023 року.

Зазначається, що для них передбачено зарахування до закладів освіти за КВОТОЮ-2.

Аби подати заявку на вступ необхідно скористатись електронним кабінетом випускника. Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочнеться 1 липня 2023 року за посиланням.

"Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно. Після зарахування вступники з ТОТ можуть укласти договір із навчальним закладом упродовж наступних трьох місяців", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, як скласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит за кордоном.

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