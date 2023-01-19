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Мають політичний характер. У Повітряних силах висловилися про льотні навчання в Білорусі

Фото: Юрій Ігнат, спікер командування Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Спільні льотно-тактичні навчання Росії та Білорусі, які розпочалися 16 січня, мають більше політичний характер, ніж практичний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо на аеродромах Білорусі змішані екіпажі, поряд з російськими літаками стоять білоруські МіГ-29. Вони відпрацьовують якесь бойове злагодження, якісь там польоти. Показують єдність об'єднаної армії. Для чого це роблять. Це більше політичного характеру навчання, ніж вони призведуть до якогось злагодження", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в перший день спільних льотних навчань Росії та Білорусі на території РБ не злетів жоден винищувач чи гелікоптер.

Також ми писали, що сьогодні, 19 січня, вранці у Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності. Зокрема, там злетів російський МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

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