Російські винищувачі у Білорусі сьогодні злітали з ракетами "Кинжал" (відео)

Сьогодні, 19 січня, у Білорусі російські винищувачі МіГ-31К злітали з гіперзвуковими ракетами "Кинжал". У цей час в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, на кадрах, які оприлюднило Міноборони РФ, можна побачити, що МіГ-31К були озброєні ракетами "Кинжал" під час зльоту.

"І ще один момент, видно, що у відео спеціально замазали бортові номери МіГів", - додають у "Гаюні".