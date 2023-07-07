Мають бути спільними для глобального світу. Подоляк назвав п'ять цілей України

Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії прагне виконати п'ять основних цілей. Вони мають стати спільними для глобального світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Він наголосив, що зараз цілі України це:
"Хіба це не має бути сьогодні загальними цілями всього глобального світу?" - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, раніше українські чиновники та військові неодноразово заявляли про те, що перемога України у війні передбачає деокупацію всіх територій нашої країни і не тільки.
Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що наша держава має зробити все для того, щоб повторного вторгнення не сталося. Це передбачає сильні, сучасні війська.
Також Подоляк зазначав, що Україні потрібна демілітаризована зона в прикордонних областях Росії, щоб не допустити повторної агресії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.