Залужний: перемога - звільнення всієї території України від росіян, але й цього замало

Україна для перемоги у війні має не лише деокупувати усі свої території, а й створити умови, за яких нове вторгнення більше ніколи не повториться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Наша перемога - це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено, але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося", - наголосив Залужний.

Він зазначив, що мають бути відбудовані такі порядки, за яких Росія ніколи не матиме можливості повторити свою агресію. Тому, за словами головнокомандувача, перемога для України - це деокупація та потужні, сучасні, великі Збройні сили.

"І світова історія знає держави, які живуть та показують, що їх краще не чіпати. Україна має стати такою державою", - уточнив Залужний.