Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб Росії, - Подоляк

Ключовою темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей Росії. Це необхідно для уникнення повторення агресії в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.

За його словами, встановлення таких запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому має стати ключовою темою повоєнного устрою.

Подоляк додав, що імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.