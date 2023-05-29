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Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб Росії, - Подоляк

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 18:40
Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб Росії, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ключовою темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей Росії. Це необхідно для уникнення повторення агресії в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.

За його словами, встановлення таких запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому має стати ключовою темою повоєнного устрою.

Подоляк додав, що імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.

Нагадаємо, раніше схожу думку висловлював також і керівник ГУР Кирило Буданов. За його словами, питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.

Варто зазначити, що після завершення війни проти України Росію буде вже максимально демілітаризовано. Але проти країни-агресора необхідно запровадити низку конкретних обмежень. РБК-Україна зібрала експертні думки про те, в чому саме може виявитися демілітаризація Росії.

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