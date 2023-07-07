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Должны быть общими для глобального мира. Подоляк назвал пять целей Украины

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина после начала полномасштабного вторжения России стремится выполнить пять главных целей. Они должны стать общими для глобального мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он подчеркнул, что сейчас цели Украины это:

  1. Освобождение всех собственных территорий.
  2. Демилитаризация России.
  3. Международный суд над российскими военными преступниками.
  4. Получение многолетних репараций по восстановлению страны.
  5. Существенное сокращение российской субъектности и доминантно-шантажного потенциала российской иностранной политики.

"Разве это не должно быть сегодня общими целями всего глобального мира?" - отметил Подоляк.

Победа Украины в войне

Напомним, ранее украинские чиновники и военные неоднократно заявляли о том, что победа Украины в войне предусматривает деоккупацию всех территорий нашей страны и не только.

В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что наше государство должно сделать все для того, чтобы повторного вторжения не случилось. Это предусматривает сильные, современные войска.

Также Подоляк отмечал, что Украине необходима демилитаризованная зона в пограничных областях России, чтобы не допустить повторную агрессию.

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Война России против УкраиныМихаил Подоляк