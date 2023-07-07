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Мають бути спільними для глобального світу. Подоляк назвав п'ять цілей України

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П'ятниця 07 липня 2023 19:28
Мають бути спільними для глобального світу. Подоляк назвав п'ять цілей України Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії прагне виконати п'ять основних цілей. Вони мають стати спільними для глобального світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він наголосив, що зараз цілі України це:

  1. Визволення всіх власних територій.
  2. Демілітаризація Росії.
  3. Міжнародний суд над російськими військовими злочинцями.
  4. Отримання багаторічних репарацій для відновлення країни.
  5. Істотне скорочення російської суб'єктності та домінантно-шантажного потенціалу російської іноземної політики.

"Хіба це не має бути сьогодні загальними цілями всього глобального світу?" - зазначив Подоляк.

Перемога України у війні

Нагадаємо, раніше українські чиновники та військові неодноразово заявляли про те, що перемога України у війні передбачає деокупацію всіх територій нашої країни і не тільки.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що наша держава має зробити все для того, щоб повторного вторгнення не сталося. Це передбачає сильні, сучасні війська.

Також Подоляк зазначав, що Україні потрібна демілітаризована зона в прикордонних областях Росії, щоб не допустити повторної агресії.

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Війна Росії проти України Михайло Подоляк
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