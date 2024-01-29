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Мають бути чисті та з підсвіткою. Водіям нагадали про правила поводження з номерами авто

Понеділок 29 січня 2024 04:08
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Мають бути чисті та з підсвіткою. Водіям нагадали про правила поводження з номерами авто Ілюстративне фото: водіям нагадали про правила поводження з номерами авто (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні водії, які не стежать за належним станом номера до свого автомобіля можуть отримати штраф. Його розмір - 1190 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

За правилами ПДР - закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі є порушенням. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

В Україні заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:

  • не належить цьому засобу;
  • не відповідає вимогам стандартів;
  • закріплений не в установленому для цього місці;
  • закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;
  • перевернутий чи неосвітлений;
  • зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;
  • так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

У випадку одного з таких порушень передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.

Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.

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