Мають бути чисті та з підсвіткою. Водіям нагадали про правила поводження з номерами авто
В Україні водії, які не стежать за належним станом номера до свого автомобіля можуть отримати штраф. Його розмір - 1190 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
За правилами ПДР - закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі є порушенням. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.
В Україні заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:
- не належить цьому засобу;
- не відповідає вимогам стандартів;
- закріплений не в установленому для цього місці;
- закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
- забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;
- перевернутий чи неосвітлений;
- зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;
- так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.
У випадку одного з таких порушень передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.
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