Мають бути чисті та з підсвіткою. Водіям нагадали про правила поводження з номерами авто

В Україні водії, які не стежать за належним станом номера до свого автомобіля можуть отримати штраф. Його розмір - 1190 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

За правилами ПДР - закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі є порушенням. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

В Україні заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

перевернутий чи неосвітлений;

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;

так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

У випадку одного з таких порушень передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.

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