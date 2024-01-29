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Должны быть чистыми и с подсветкой. Водителям напомнили о правилах обращения с номерами авто

Понедельник 29 января 2024 04:08
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Должны быть чистыми и с подсветкой. Водителям напомнили о правилах обращения с номерами авто Иллюстративное фото: водителям напомнили о правилах обращения с номерами авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине водители, которые не следят за надлежащим состоянием номера в свой автомобиль, могут получить штраф. Его размер – 1190 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

По правилам ПДД – закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле является нарушением. Кроме этого, в Украине запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.

В Украине запрещено управлять автомобилем, если автомобильный номер:

  • не принадлежит этому средству;
  • не отвечает требованиям стандартов;
  • закрепленный не в установленном для этого месте;
  • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
  • с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
  • загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
  • перевернутый или неосвещенный;
  • с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;
  • так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

В случае одного из таких нарушений предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

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