Я маю обережний оптимізм, що Трамп не буде обраний, - Ходжес

Він зазначив, що у Трампа безліч юридичних проблем.

"Більшість юридичних питань будуть зсунуті далі в часі. Але, незважаючи на це, кожен день, кожен день, є фотографії, як він сидить у суді. І тому його образ, на мою думку, страждає. І я, насправді, обережно оптимістичний з приводу того, що Трамп не буде переобраний", - заявив Ходжес.

Водночас він висловив думку, що президенту США Джо Байдену доведеться краще пояснювати всі хороші речі, зроблені його адміністрацією.

"Він має краще пояснити американському народу, чим ми допомагаємо Україні. І звісно, він має вирішити ситуацію на кордоні з Мексикою, тому що це особливо важливий аспект цього виборчого року", - заявив генерал.

Ходжес підкреслив, що більшість американців підтримують Україну.

"Вони розуміють, про що йдеться. Президент має скористатися цим і дати відсіч тим членам Конгресу, які ще не вирішили або не зрозуміли, що це в наших інтересах", - додав він.