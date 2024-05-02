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У меня есть осторожный оптимизм, что Трамп не будет избран, - Ходжес

Фото: бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес осторожно оптимистичен по поводу того, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет переизбран.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что у Трампа множество юридических проблем.

"Большинство юридических вопросов будут сдвинуты дальше во времени. Но, несмотря на это, каждый день, каждый день, есть фотографии, как он сидит в суде. И потому его образ, по моему мнению, страдает. И я, на самом деле, осторожно оптимистичен по поводу того, что Трамп не будет переизбран", - заявил Ходжес. 

В то же время он высказал мнение, что президенту США Джо Байдену придется лучше объяснять все хорошие вещи, сделанные его администрацией.

"Он должен лучше объяснить американскому народу, чем мы помогаем Украине. И конечно, он должен разрешить ситуацию на границе с Мексикой, потому что это особенно важный аспект этого избирательного года", - заявил генерал. 

Ходжес подчеркнул, что большинство американцев поддерживают Украину.

"Они понимают, о чем идет речь. Президент должен воспользоваться этим и дать отпор тем членам Конгресса, которые еще не решили или не поняли, что это в наших интересах", - добавил он. 

 

Суд над Трампом

В Нью-Йорке начался судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс через своего адвоката Майкла Коэна, чтобы предотвратить распространение информации об их предполагаемых сексуальных связях. Согласно обвинениям, в 2014 году было выплачено 130 тысяч долларов.

Трамп отрицает факт встречи с Дэниелс. Прокуратура утверждает, что выплаты Коэну были ошибочно оформлены как юридические гонорары и являлись частью стратегии сокрытия скандальных историй, которые могли повредить Трампу в преддверии выборов 2016 года.

Если Трампа признают виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Подробнее о том, за что судят Трампа и сохранит ли он шансы на выборы, – читайте в материале РБК-Украина.

Выборы в США

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября. Основными кандидатами на пост президента являются нынешний президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

В преддверии выборов ведущие медиа-организации США выразили желание, чтобы кандидаты провели дебаты, учитывая, что до дня голосования остается все меньше времени, а прямого общения между претендентами пока не было.

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