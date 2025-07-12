Не весь майонез - отрута. Як вибрати гарний продукт в магазині

Майонез - один із найпопулярніших соусів на українських столах. Його додають до салатів, м’ясних страв, закусок і навіть використовують у випічці. Але чи справді майонез - це завжди "харчове зло"?

Як вибрати гарний майонез у магазині - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як обрати гарний майонез в магазині?

Харчовий технолог Оксана Корецька пояснила, що головна проблема багатьох промислових майонезів - низькоякісні інгредієнти. Дешевий продукт часто містить трансжири, крохмаль, барвники, консерванти та велику кількість оцту або лимонної кислоти, які подразнюють шлунок. Проте є й ті варіанти, які можна вживати без шкоди для здоров’я.

Ось кілька ключових порад, як обрати гарний майонез у магазині:

Читайте склад

У якісному майонезі має бути не більше 6-8 компонентів: рафінована олія, жовток або яйце, гірчиця, оцет або лимонний сік, сіль, цукор. Якщо в складі є Е-добавки, підсилювачі смаку чи крохмаль - це сигнал відмовитися від покупки.

Вміст жиру - не ворог

Хороший майонез має жирність від 50% і вище. Менш жирні продукти - це вже соуси або майонезні заправки, які часто містять стабілізатори і загусники. Саме у справжньому майонезі з високою жирністю менше хімії.

Уникайте маркування "лайт"

"Дієтичні" або знежирені майонези часто компенсують відсутність жиру додатковими ароматизаторами, консервантами або цукром. Вони не корисніші, а іноді навіть шкідливіші.

Звертайте увагу на термін придатності

Справжній майонез без консервантів не може зберігатися роками. Якщо термін дії - понад 6 місяців, продукт, найімовірніше, має хімічні домішки.

Колір і консистенція

Якісний майонез - однорідний, кремовий, без різкого запаху. Якщо колір яскраво-жовтий або надто білий - це може бути результат барвників.

Отже, не варто відмовлятися від улюбленого соусу. Просто обирайте свідомо і уважно, а найкращий варіант - приготувати домашній майонез за кілька хвилин зі свіжих інгредієнтів.