ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не весь майонез - отрута. Як вибрати гарний продукт в магазині

Субота 12 липня 2025 08:01
UA EN RU
Не весь майонез - отрута. Як вибрати гарний продукт в магазині Фото: Як обрати в магазині гарний майонез (Pexels)
Автор: Людмила Жукова

Майонез - один із найпопулярніших соусів на українських столах. Його додають до салатів, м’ясних страв, закусок і навіть використовують у випічці. Але чи справді майонез - це завжди "харчове зло"?

Як вибрати гарний майонез у магазині - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як обрати гарний майонез в магазині?

Харчовий технолог Оксана Корецька пояснила, що головна проблема багатьох промислових майонезів - низькоякісні інгредієнти. Дешевий продукт часто містить трансжири, крохмаль, барвники, консерванти та велику кількість оцту або лимонної кислоти, які подразнюють шлунок. Проте є й ті варіанти, які можна вживати без шкоди для здоров’я.

Ось кілька ключових порад, як обрати гарний майонез у магазині:

Читайте склад

У якісному майонезі має бути не більше 6-8 компонентів: рафінована олія, жовток або яйце, гірчиця, оцет або лимонний сік, сіль, цукор. Якщо в складі є Е-добавки, підсилювачі смаку чи крохмаль - це сигнал відмовитися від покупки.

Вміст жиру - не ворог

Хороший майонез має жирність від 50% і вище. Менш жирні продукти - це вже соуси або майонезні заправки, які часто містять стабілізатори і загусники. Саме у справжньому майонезі з високою жирністю менше хімії.

Уникайте маркування "лайт"

"Дієтичні" або знежирені майонези часто компенсують відсутність жиру додатковими ароматизаторами, консервантами або цукром. Вони не корисніші, а іноді навіть шкідливіші.

Звертайте увагу на термін придатності

Справжній майонез без консервантів не може зберігатися роками. Якщо термін дії - понад 6 місяців, продукт, найімовірніше, має хімічні домішки.

Колір і консистенція

Якісний майонез - однорідний, кремовий, без різкого запаху. Якщо колір яскраво-жовтий або надто білий - це може бути результат барвників.

Отже, не варто відмовлятися від улюбленого соусу. Просто обирайте свідомо і уважно, а найкращий варіант - приготувати домашній майонез за кілька хвилин зі свіжих інгредієнтів.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт Health.com, дослідження організації Consumer Reports, Центр громадського здоров'я, поради дієтологів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Майонез Здоров'я
Новини
Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів
Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей