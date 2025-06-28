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Найшкідливіша для здоров’я олія, яку негайно треба прибрати з раціону

Субота 28 червня 2025 09:20
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Найшкідливіша для здоров’я олія, яку негайно треба прибрати з раціону Фото: Яку олію краще не купувати (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто переконаний, що рослинні олії - це завжди корисно. Проте не всі знають, що деякі з них можуть завдати серйозної шкоди організму.

РБК-Україна розповідає, яку рослинну олію краще виключити з раціону, щоб залишатися здоровими.

Яка олія шкідлива для вашого організму?

Експерти з харчування все частіше попереджають, що найшкідливішою олією вважається рафінована соєва олія, яка активно використовується в харчовій промисловості. Зараз вона активно почала продаватися в українських магазинах.

Чому саме соєва олія потрапила в список найнебезпечніших?

Насамперед через те, що її виробляють з генетично модифікованої сої, а під час рафінування втрачається більшість корисних речовин.

Натомість з’являються трансжири та залишки хімічних речовин, які використовують у процесі екстракції.

Такі жири вкрай негативно впливають на серцево-судинну систему, підвищують рівень "поганого" холестерину та збільшують ризик розвитку діабету 2 типу, ожиріння й навіть деяких видів раку.

Додатково соєва олія може порушувати гормональний баланс, особливо у жінок, адже містить фітоестрогени. А надмірне споживання олії, що пройшла термічну обробку, сприяє накопиченню вільних радикалів в організмі - це пришвидшує старіння клітин і знижує імунітет.

Які продукти містять соєву олію

Найгірше те, що споживачі не завжди помічають соєву олію у своєму раціоні. Вона є у складі майонезів, соусів, напівфабрикатів, кондитерських виробів і навіть деяких хлібобулочних продуктів.

Дієтологи радять уважно читати склад продуктів і максимально виключити з раціону рафіновану соєву олію.

Натомість краще віддати перевагу оливковій, лляній, гірчичній чи кунжутній олії холодного віджиму - вони мають корисні жирні кислоти й не проходять агресивну обробку.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Harvard School of Public Health, American Heart Association, National Institutes of Health.

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