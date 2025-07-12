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Не весь майонез - яд. Как выбрать хороший продукт в магазине

Суббота 12 июля 2025 08:01
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Не весь майонез - яд. Как выбрать хороший продукт в магазине Фото: Как выбрать в магазине хороший майонез (Pexels)
Автор: Людмила Жукова

Майонез - один из самых популярных соусов на украинских столах. Его добавляют в салаты, мясные блюда, закуски и даже используют в выпечке. Но действительно ли майонез - это всегда "пищевое зло"?

Как выбрать хороший майонез в магазине - читайте в материале РБК-Украина.

Как выбрать хороший майонез в магазине?

Пищевой технолог Оксана Корецкая объяснила, что главная проблема многих промышленных майонезов - низкокачественные ингредиенты. Дешевый продукт часто содержит трансжиры, крахмал, красители, консерванты и большое количество уксуса или лимонной кислоты, которые раздражают желудок. Однако есть и те варианты, которые можно употреблять без вреда для здоровья.

Вот несколько ключевых советов, как выбрать хороший майонез в магазине:

Читайте состав

В качественном майонезе должно быть не более 6-8 компонентов: рафинированное масло, желток или яйцо, горчица, уксус или лимонный сок, соль, сахар. Если в составе есть Е-добавки, усилители вкуса или крахмал - это сигнал отказаться от покупки.

Содержание жира - не враг

Хороший майонез имеет жирность от 50% и выше. Менее жирные продукты - это уже соусы или майонезные заправки, которые часто содержат стабилизаторы и загустители. Именно в настоящем майонезе с высокой жирностью меньше химии.

Избегайте маркировки "лайт"

"Диетические" или обезжиренные майонезы часто компенсируют отсутствие жира дополнительными ароматизаторами, консервантами или сахаром. Они не полезнее, а иногда даже вреднее.

Обращайте внимание на срок годности

Настоящий майонез без консервантов не может храниться годами. Если срок действия - более 6 месяцев, продукт, скорее всего, имеет химические примеси.

Цвет и консистенция

Качественный майонез - однородный, кремовый, без резкого запаха. Если цвет ярко-желтый или слишком белый - это может быть результат красителей.

Так что не стоит отказываться от любимого соуса. Просто выбирайте сознательно и внимательно, а лучший вариант - приготовить домашний майонез за несколько минут из свежих ингредиентов.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Health.com, исследования организации Consumer Reports, Центр общественного здоровья, советы диетологов.

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