Майно нардепа Дубінського, його матері та екс-дружини заарештували

Рішення про арешт ухвалили ще 10 листопада. У реєстрі не вказуються імена та прізвища фігурантів. Про те, що мова йде саме про Олександра Дубінського вказує уточнення, що фігурант є засновником ГО "Ліга фінансового розвитку".

Серед співзасновників "Ліга фінансового розвитку" - п'ятеро осіб, Дубінський - єдиний нардеп.

Арешт наклали у рамках справи щодо відмивання грошей та ухилення від податків. Досудовим розслідуванням займається Державне бюро розслідувань.

Справу відкрили на підставі заяви виконавчої директорки "Центр протидії корупції" про те, що мати та дружина Дубінського за останні роки придбали 24 квартири, 17 авто, два будинки і 70 соток землі вартістю близько 2,5 млн доларів.

При цьому офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати вказане майно.

У заяві ЦПК йдеться, що народний депутат України має:

2 квартири вартістю 100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві,

6 земельних ділянок у селі Хотів у Київській області, на двох із яких зведено маєток,

земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва,

квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва,

квартиру на масиві Теремки міста Києва,

станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його мати-пенсіонерка має:

19 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів,

2 автомобілі Mercedes-Benz,

2 автомобілі BMW,

автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Колишня дружина є власницею:

7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа,

за декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад 300 тисяч доларів.

Справи проти Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Після обшуків Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Суд у Києві 14 листопада обрав Дубінському новий запобіжний захід, а саме - утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.