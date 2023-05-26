UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майно колишнього зятя Путіна арештувала прокуратура Нідерландів, - ЗМІ

Фото: в Нідерландах арештували майно колишнього зятя Путіна GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прокуратура Нідерландів арештувала земельну ділянку поблизу Амстердама, яка належить колишньому зятю Володимира Путіна Йорріту Фаассену.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Guardian.

Колишньому зятю Путіна належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама.

За даними видання, запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що земля була арештована 12 травня національною прокуратурою в рамках кримінального розслідування щодо фінансових, економічних та екологічних правопорушень.

Повідомляється, що Фаассен, який живе в Москві під час нещодавного візиту до Нідерландів був допитаний в аеропорту Схіпхол. У нього конфіскували ноутбук та мобільний телефон, після чого він швидко повернувся до Росії. Ймовірно, влада Нідерландів підозрює його в ухиленні від санкцій.

Санкції проти дочок Путіна

У квітні 2022 року Європейський союз ввів санкції проти двох дорослих дочок російського диктатора. Марію Воронцову і Катерину Тихонову включили в список осіб, проти яких введені обмедення щодо заморожування активів і заборони на поїздки.

Також, санкції проти родичів голови Кремля, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, ввели у США. До списку обмежень потрапили й члени сімей російської еліти. До санкцій приєдналась і Великобританія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арест имущества