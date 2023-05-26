Майно колишнього зятя Путіна арештувала прокуратура Нідерландів, - ЗМІ

Прокуратура Нідерландів арештувала земельну ділянку поблизу Амстердама, яка належить колишньому зятю Володимира Путіна Йорріту Фаассену.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Guardian.
Колишньому зятю Путіна належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама.
За даними видання, запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що земля була арештована 12 травня національною прокуратурою в рамках кримінального розслідування щодо фінансових, економічних та екологічних правопорушень.
Повідомляється, що Фаассен, який живе в Москві під час нещодавного візиту до Нідерландів був допитаний в аеропорту Схіпхол. У нього конфіскували ноутбук та мобільний телефон, після чого він швидко повернувся до Росії. Ймовірно, влада Нідерландів підозрює його в ухиленні від санкцій.
Санкції проти дочок Путіна
У квітні 2022 року Європейський союз ввів санкції проти двох дорослих дочок російського диктатора. Марію Воронцову і Катерину Тихонову включили в список осіб, проти яких введені обмедення щодо заморожування активів і заборони на поїздки.
Також, санкції проти родичів голови Кремля, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, ввели у США. До списку обмежень потрапили й члени сімей російської еліти. До санкцій приєдналась і Великобританія.
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