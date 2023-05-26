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Имущество бывшего зятя Путина арестовала прокуратура Нидерландов, - СМИ

Фото: в Нидерландах арестовали имущество бывшего зятя Путина GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок вблизи Амстердама, принадлежащего бывшему зятю Владимира Путина Йорриту Фаассену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Бывшему зятю Путина принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама.

По данным издания, запись в земельном кадастре Нидерландов показывает, что земля была арестована 12 мая национальной прокуратурой в рамках уголовного расследования финансовых, экономических и экологических правонарушений.

Сообщается, что живущий в Москве Фаассен, во время недавнего визита в Нидерланды был допрошен в аэропорту Схипхол. У него конфисковали ноутбук и мобильный телефон, после чего он быстро вернулся в Россию. Вероятно, власти Нидерландов подозревают его в уклонении от санкций.

Санкции против дочерей Путина

В апреле 2022 года Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей российского диктатора. Марию Воронцову и Екатерину Тихонову включили в список лиц, против которых введены ограничения по замораживанию активов и запрету на поездки.

Также, санкции против родственников главы Кремля после полномасштабного российского вторжения в Украину ввели в США. В список ограничений попали и члены семей русской элиты. К санкциям присоединилась и Великобритания.

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Арест имущества