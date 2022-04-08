ЕС ввел санкции против дочерей Путина, - AP
Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина в рамках пятого пакета мер, направленных против России за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Двое официальных лиц ЕС сообщили, что Евросоюз включил Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в обновленный список лиц, против которых введены санкции по замораживанию активов и запрету на поездки.
Ожидается, что полный список санкций будет опубликован в пятницу вечером.
Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина.
Также США ввели санкции против российских банков - "Сбербанк"и" Альфа-Банка".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.