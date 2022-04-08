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ЕС ввел санкции против дочерей Путина, - AP

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Брюссель, Пятница 08 апреля 2022 11:44
ЕС ввел санкции против дочерей Путина, - AP Фото: президент РФ Владимир Путин
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина в рамках пятого пакета мер, направленных против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Двое официальных лиц ЕС сообщили, что Евросоюз включил Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в обновленный список лиц, против которых введены санкции по замораживанию активов и запрету на поездки.

Ожидается, что полный список санкций будет опубликован в пятницу вечером.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина.

Также США ввели санкции против российских банков - "Сбербанк"и" Альфа-Банка".

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