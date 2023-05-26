Майно колишнього зятя Путіна арештувала прокуратура Нідерландів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Guardian .

Колишньому зятю Путіна належить ділянка площею 1432 квадратні метри у районі Дуйвендрехті на південний схід від Амстердама.

За даними видання, запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що земля була арештована 12 травня національною прокуратурою в рамках кримінального розслідування щодо фінансових, економічних та екологічних правопорушень.

Повідомляється, що Фаассен, який живе в Москві під час нещодавного візиту до Нідерландів був допитаний в аеропорту Схіпхол. У нього конфіскували ноутбук та мобільний телефон, після чого він швидко повернувся до Росії. Ймовірно, влада Нідерландів підозрює його в ухиленні від санкцій.

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