Имущество бывшего зятя Путина арестовала прокуратура Нидерландов, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian .

Бывшему зятю Путина принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама.

По данным издания, запись в земельном кадастре Нидерландов показывает, что земля была арестована 12 мая национальной прокуратурой в рамках уголовного расследования финансовых, экономических и экологических правонарушений.

Сообщается, что живущий в Москве Фаассен, во время недавнего визита в Нидерланды был допрошен в аэропорту Схипхол. У него конфисковали ноутбук и мобильный телефон, после чего он быстро вернулся в Россию. Вероятно, власти Нидерландов подозревают его в уклонении от санкций.

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