Имущество бывшего зятя Путина арестовала прокуратура Нидерландов, - СМИ
Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок вблизи Амстердама, принадлежащего бывшему зятю Владимира Путина Йорриту Фаассену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Бывшему зятю Путина принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехти к юго-востоку от Амстердама.
По данным издания, запись в земельном кадастре Нидерландов показывает, что земля была арестована 12 мая национальной прокуратурой в рамках уголовного расследования финансовых, экономических и экологических правонарушений.
Сообщается, что живущий в Москве Фаассен, во время недавнего визита в Нидерланды был допрошен в аэропорту Схипхол. У него конфисковали ноутбук и мобильный телефон, после чего он быстро вернулся в Россию. Вероятно, власти Нидерландов подозревают его в уклонении от санкций.
Санкции против дочерей Путина
В апреле 2022 года Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей российского диктатора. Марию Воронцову и Екатерину Тихонову включили в список лиц, против которых введены ограничения по замораживанию активов и запрету на поездки.
Также, санкции против родственников главы Кремля после полномасштабного российского вторжения в Украину ввели в США. В список ограничений попали и члены семей русской элиты. К санкциям присоединилась и Великобритания.
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