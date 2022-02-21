Майкл Джордан бросил вызов Меджику Джонсону: топ-событие закулисья Матча звезд НБА
Легендарный баскетболист "Чикаго Буллз" Майкл Джордан предложил легенде "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджику Джонсону сыграть в баскетбол "1 на 1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NBA.
В воскресенье в Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого состоялось чествование баскетболистов, включенных в лигу в Топ-75 за всю историю.
"Где твои кроссовки? Можем пойти сыграть 1 на 1, я и ты сейчас" – сказал Джордан Джонсону.
Magic & Michael, still competitive! #NBA75 pic.twitter.com/kU00ocm0yB— NBA (@NBA) February 21, 2022
В ответ Меджик рассмеялся.
Кто такой Майкл Джордан
Лучший баскетболист в истории.
Выступал за "Чикаго Буллз" (1984-1993, 1995-1998) и "Вашингтон Визардс" (2001-2003).
Провел 1251 игры в НБА, набирая в среднем 30,1 очков, 6,2 подбора, 5,3 передачи.
- 2-кратный олимпийский чемпион (1984, 1992)
- 6-кратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
- 6-кратный MVP финала НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
- 5-кратный MVP НБА (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
- 3-кратный MVP Матча всех звезд НБА (1988, 1996, 1998)
- Новичок года (1985)
- Лучший защитник НБА (1988)
- 12-кратный участник матча всех звезд НБА
Кто такой Меджик Джонсон
Был игроком "Лос-Анджелес Лейкерс" (1979-1991, 1995-1996).
В НБА сыграл 1096 матчей, в которых в среднем набирал 19,5 очков, 7,2 подбора, 11,2 передачи.
- Олимпийский чемпион (1992)
- 5-кратный чемпион НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988)
- 3-кратный MVP финала НБА (1980, 1982, 1987)
- 3-кратный MVP НБА (1987, 1989, 1990)
- 12-кратный участник матча всех звезд НБА
- 2-кратный MVP матча всех звезд НБА (1990, 1992)
Добавим, что матч отбора в баскетбольный НС-2023 Украина – Испания перенесен.
Напомним, что Матч всех звёзд НБА завершился триумфом команды Леброна Джеймса.