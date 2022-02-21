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Украина – Испания: матч отбора к баскетбольному ЧМ-2023 перенесен

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 11:47
Украина – Испания: матч отбора к баскетбольному ЧМ-2023 перенесен Фото: Тренировка сборной Украины (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины по баскетболу не сможет принять Испанию в Киеве 27 февраля. Поединок перенесли на лето.

Эту информацию Федерация баскетбола Украины подтвердила в комментарии РБК-Украина.

Матч квалификации к Мундиалю-2023 сыграют позже. Такое решение приняла ФИБА на фоне нестабильной ситуации безопасности из-за угрозы российского вторжения в Украину.

Поединок Украина – Испания сыграют летом, в следующее окно для матчей сборных. Предварительно встреча состоится в начале июля.

Таким образом, в феврале "сине-желтые" проведут всего один матч квалификации. 24 февраля в Кордове украинские баскетболисты будут противостоять Испании на выезде.

В группе G второго раунда отбора на чемпионат мира-2023 сыграли 2 тура. Сборная Украины уступила грузинам на выезде (83:88) и одолела Северную Македонию дома (78:61) и занимает 3-е место в квартете.

В следующий раунд квалификации выходят по три лучших команды из группы. Всего ФИБА сформировала восемь отборочных групп.

Напомним, что Матч всех звёзд НБА завершился триумфом команды Леброна Джеймса.

К слову, раньше подвели итоги спортивной недели в Украине и мире.

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