Майкл Джордан кинув виклик Меджику Джонсону: топ-подія закулісся Матчу зірок НБА
Легендарний баскетболіст "Чикаго Буллз" Майкл Джордан запропонував легенді "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджику Джонсону зіграти в баскетбол "1 на 1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NBA.
У неділю в Клівленді відбувся Зірковий вікенд НБА, в рамках якого відбулося вшанування баскетболістів, включених лігою до Топ-75 за всю історію.
"Де твої кросівки? Можемо піти зіграти 1 на 1, я і ти зараз" – сказав Джордан Джонсону.
Magic & Michael, still competitive! #NBA75 pic.twitter.com/kU00ocm0yB— NBA (@NBA) February 21, 2022
У відповідь Меджик розсміявся.
Хто такий Майкл Джордан
Найкращий баскетболіст в історії.
Виступав за "Чикаго Буллз" (1984–1993, 1995–1998) та "Вашингтон Візардс" (2001—2003).
Провів 1251 гри в НБА, набираючи в середньому 30,1 очок, 6,2 підбирання, 5,3 передачі.
- 2-разовий олімпійський чемпіон (1984, 1992)
- 6-разовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
- 6-разовий MVP фіналу НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
- 5-разовий MVP НБА (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
- 3-разовий MVP Матчу всіх зірок НБА (1988, 1996, 1998)
- Новачок року (1985)
- Найкращий захисник НБА (1988)
- 12-разовий учасник матчу всіх зірок НБА
Хто такий Меджик Джонсон
Був гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс" (1979–1991, 1995–1996).
В НБА зіграв 1096 матчів, в яких в середньому набирав 19,5 очок, 7,2 підбирання, 11,2 передачі.
- Олімпійський чемпіон (1992)
- 5-разовий чемпіон НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988)
- 3-разовий MVP фіналу НБА (1980, 1982, 1987)
- 3-разовий MVP НБА (1987, 1989, 1990)
- 12-разовий учасник матчу всіх зірок НБА
- 2-разовий MVP матчу всіх зірок НБА (1990, 1992)
Додамо, що матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесено.
Нагадаємо, що Матч всіх зірок НБА завершився тріумфом команди Леброна Джеймса.