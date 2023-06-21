В будущем все госуслуги будут переведены в онлайн, - Зеленский

Благодаря цифровой трансформации, в будущем все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает РБК-Украина.

"Благодаря цифровой трансформации мы покажем миру, как государство может эффективно функционировать вообще без контактов с чиновником и гражданином или компанией. Все государственные услуги могут и будут переведены в онлайн. От регистрации бизнеса или получения социальной помощи до любого другого государственного сервиса", - заявил президент. Зеленский отметил, что Украина уже начала экспортировать систему цифровизации в другие страны, в частности Эстонию, Колумбию и Замбию. Президент призвал союзников начать перенимать украинский опыт, который стал примером социального прогресса благодаря технологиям.