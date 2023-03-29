В майбутньому можлива передача F-16 Україні, - Остін

В майбутньому Україна обов’язково має отримати винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління, однак зараз партнерам треба зосередитись на передачі систем ППО, ракет та бронетехніки.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так", - розповів міністр оборони США.

Він зазначив, що Пентагон тримає зв’язок з Україною стосовно того, яка підтримка їй необхідна. Зараз це системи ППО, ракети та бронетехніка.