В будущем возможна передача F-16 Украине, - Остин

В будущем Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения, однако сейчас партнерам следует сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - рассказал Министр обороны США.

Он отметил, что Пентагон держит связь с Украиной по поводу того, какая поддержка ей необходима. Сейчас это системы ПВО, ракеты и бронетехники.