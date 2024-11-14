Майбутній радник президента США: Трамп хоче привести Україну та РФ до переговорів

Майбутній президент США Дональд Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів. Новообраний лідер зосереджений на припиненні війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмена-республіканця від штату Флорида Майка Волца, якого цитує "Голос Америки".
Майк Волц може стати радником з національної безпеки у майбутній адміністрації президента США. Дональд Трамп номінував Волца на вказану посаду.
Після зустрічі республіканців з Трампом у середу, 13 листопада, Волц заявив, що Трамп хоче привести Україну та РФ за стіл переговорів.
"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", - сказав він.
Республіканець додав, що бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.
Варто додати, що радник з національної безпеки - це важлива посада в адміністрації президента США. В адміністрації Джо Байдена цей пост обіймає Джейк Салліван. Радник відповідає за інформування президента про ключові питання національної безпеки та координацію з різними агенціями.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді президента США він хоче посадити Україну та Росію за переговори. Перед виборами Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну за 24 години.
Західні ЗМІ публікують декілька версій так званого "мирного плану" Трампа. Видання The Wall Street Journal припускає, що Трамп запропонує Україні не вступати в НАТО протягом 20 років в обмін на подальше постачання зброї. При цьому Україні доведеться відмовитися від 20% території.
The Telegraph пише, що Трамп попросить європейські війська увійти в буферну зону між арміями України та РФ.
Політолог Ігор Рейтерович у коментарі РБК-Україна зазначив, що новообраний президент США може запропонувати перемир'я. За його словами, це не означає повноцінний мир або поступки України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.