Будущий советник президента США: Трамп хочет привести Украину и РФ к переговорам

Будущий президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам. Новоизбранный лидер сосредоточен на прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Волца, которого цитирует "Голосом Америки".
Майк Уолц может стать советником по национальной безопасности в будущей администрации президента США. Дональд Трамп номинировал Уолца на указанную должность.
После встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября, Уолц заявил, что Трамп хочет привести Украину и РФ за стол переговоров.
"Президент ясно выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", - сказал он.
Республиканец добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.
Стоит добавить, что советник по национальной безопасности - это важная должность в администрации президента США. В администрации Джо Байдена этот пост занимает Джейк Салливан. Советник отвечает за информирование президента о ключевых вопросах национальной безопасности и координации с разными агентствами.
Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что в первый день на должности президента США он хочет посадить Украину и Россию за переговоры. Перед выборами Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну за 24 часа.
Западные СМИ публикуют несколько версий так называемого "мирного плана" Трампа. Издание The Wall Street Journal предполагает, что Трамп предложит Украине не вступать в НАТО в течение 20 лет в обмен на дальнейшие поставки оружия. При этом Украине придется отказаться от 20% территории.
The Telegraph пишет, что Трамп попросит европейские войска войти в буферную зону между армиями Украины и РФ.
Политолог Игорь Рейтерович в комментарии РБК-Украина отметил, что новоизбранный президент США может предложить перемирие. По его словам, это не означает полноценный мир или уступки Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.