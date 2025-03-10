Майбутній прем'єр Канади розповів, скільки діятимуть мита на товари зі США

Митна війна США проти Канади

Марк Карні - колишній керівник Центрального банку Канади. За результатами голосування 150 тисяч членів Ліберальної партії, його було обрано новим кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.

З 4 березня США запровадили нові 25% мита на імпорт товарів з Канади та Мексики. Адміністрація Дональда Трампа планувала ввести мита ще 4 лютого, але на місяць відтермінувала своє рішення.

Водночас, Трамп звільнив від тарифів канадські та мексиканські товари, що підпадають під Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Канада запровадила зворотні 25% мита щодо США, однак пізніше теж відтермінувала їх.

Крім того, Трамп заявив про намір переглянути кордон між США і Канадою.

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