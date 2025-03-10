Будущий премьер Канады рассказал, сколько будут действовать пошлины на товары из США

Таможенная война США против Канады

Марк Карни - бывший руководитель Центрального банка Канады. По результатам голосования 150 тысяч членов Либеральной партии, он был избран новым кандидатом на пост премьер-министра страны.

С 4 марта США ввели новые 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Администрация Дональда Трампа планировала ввести пошлины еще 4 февраля, но на месяц отсрочила свое решение.

В то же время, Трамп освободил от тарифов канадские и мексиканские товары, подпадающие под Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA).

Канада ввела ответные 25% пошлины в отношении США, но позже также отсрочила их.

Кроме того, Трамп заявил о намерении пересмотреть границу между США и Канадой.

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