Майбутній командувач армії Естонії: Заборона ЗСУ бити по території Росії була помилкою

Рішення західних країн щодо обмеження застосування переданої Україні зброї по території Росії було помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на майбутнього командувача армії Естонії Андруса Мерило, якого цитує Eesti Rahvusringhääling .

"У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ", - пояснив Мерило.

За словами майбутнього командувача армії Естонії, також не виправдалось й те, що обмеження було запроваджене через страх щодо ризику ескалації.

"Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", - додав полковник.

Відзначимо, що вже з 1 липня Андрус Мерило обійме посаду командувача сил оборони Естонії.

Допомога Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла біженців.

Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.

Також в останньому пакеті допомоги Таллінн надав Києву протитанкові ракети Javelin й не тільки.