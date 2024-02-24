Майбутній командувач армії Естонії: Заборона ЗСУ бити по території Росії була помилкою
Рішення західних країн щодо обмеження застосування переданої Україні зброї по території Росії було помилкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на майбутнього командувача армії Естонії Андруса Мерило, якого цитує Eesti Rahvusringhääling.
"У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ", - пояснив Мерило.
За словами майбутнього командувача армії Естонії, також не виправдалось й те, що обмеження було запроваджене через страх щодо ризику ескалації.
"Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", - додав полковник.
Відзначимо, що вже з 1 липня Андрус Мерило обійме посаду командувача сил оборони Естонії.
Допомога Естонії
З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла біженців.
Нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.
Також в останньому пакеті допомоги Таллінн надав Києву протитанкові ракети Javelin й не тільки.
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