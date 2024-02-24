Будущий командующий армией Эстонии: Запрет ВСУ бить по территории России был ошибкой

Решение западных стран по ограничению применения переданного Украине оружия по территории России было ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на будущего командующего армией Эстонии Андруса Мерило, которого цитирует Eesti Rahvusringhääling .

"В военном плане это была явная глупость. Введение такого ограничения обошлось очень дорого и также является одной из причин, почему Украина вернулась в оборонительную позицию и пытается отразить российское контрнаступление", - пояснил Мерило.

По словам будущего командующего армии Эстонии, также не оправдалось и то, что ограничение было введено из-за страха относительно риска эскалации.

"Поэтому я считаю, что это политическое ограничение было абсолютно неправильным", - добавил полковник.

Отметим, что уже с 1 июля Андрус Мерило займет должность командующего силами обороны Эстонии.

Помощь Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла беженцев.

Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала ЕС ускорить производство снарядов для Украины, чтобы передать обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.

Также в последнем пакете помощи Таллин предоставил Киеву противотанковые ракеты Javelin и не только.