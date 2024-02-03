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Естонія передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли Javelin

Таллінн, Субота 03 лютого 2024 14:52
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Естонія передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли Javelin Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Естонії.

Зазначається, що до України вже прибули ракети Javelin, які Естонія закупила в грудні. До наданого пакету допомоги також входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка, а також водолазне спорядження.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця", - заявив міністр оборони Ханно Певкур.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

У Міноборони додають, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро або близько 1,4% валового внутрішнього продукту.

Допомога Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

Також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.

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Естонія Військова допомога
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