Майбутній канцлер Німеччини виступив проти України в ЄС під час війни

Мерц виступив проти вступу України як до НАТО, так і до ЄС, допоки країна перебуває в стані бойових дій.

"Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу", - заявив майбутній канцлер.

Він наголосив, що обіцянка приєднатися до Європейського союзу дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.

"Але щоб обидві ці події відбулися, війна повинна спершу закінчитися", - пояснив він свою думку.