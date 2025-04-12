Будущий канцлер Германии выступил против Украины в ЕС во время войны

Мерц выступил против вступления Украины как в НАТО, так и в ЕС, пока страна находится в состоянии боевых действий.

"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза", - заявил будущий канцлер.

Он подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", - пояснил он свое мнение.