Коли Україна зможе стати членом ЄС: що каже голова МЗС Литви

Для України 2030 рік слід вважати крайньою датою вступу до Європейського союзу (ЄС) й орієнтиром, від якого можна відраховувати дедлайни для ухвалення всіх інших важливих рішень.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це (2030 рік, - ред.) крайній термін. Ми маємо встановити цей крайній термін, і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити. Литва інвестує найкращі знання та досвід з нашого власного процесу приєднання до ЄС у цьому чудовому проекті, який ми запускаємо сьогодні", - пояснив він. Будріс додав, що вірить у здатність України успішно завершити процес інтеграції до 2030 року. Крім того, зазначив, що натхнення, яке викликає відданість і мотивація українців, є причиною підтримки з боку Литви в цьому питанні.