Майбутнє України в НАТО, але є умова, - Пентагон

США вважають, що майбутнє України в НАТО. Проте є умова - відповідне рішення мають прийняти всі 32 члени Північноатлантичного альянсу.
Про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення "мосту" для приєднання України до НАТО", - сказав він відповідаючи на прохання, чи повинна Україна на його думку стати членом Альянсу.
Райдер наголосив, що в рамках підтримки України важливим аспектом є спільна робота над підвищенням військових можливостей ЗСУ та досягненням оперативної сумісності, щоб Україна була готова до членства в НАТО.
На запитання про готовність США підтримати вступ України до НАТО на саміті Вашингтоні, Райдер відповів, що не хоче випереджати події. Проте Америка однозначно бачить Україну в Альянсі.
"Ми ясно дали зрозуміти, що бачимо майбутнє України в НАТО", - наголосив генерал.
Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть України ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги 2,3 млрд доларів у прискореному режимі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що кандидат у президенти США Дональд Трамп заради швидкого закінчення війни готовий віддати Путіну українські території.
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