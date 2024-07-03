Будущее Украины в НАТО, но есть условие, - Пентагон

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем – и вы слышали предварительные заявления – это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", - сказал Райдер отвечая на просьбу, должна ли Украина по его мнению стать членом Альянса.

Он подчеркнул, что в рамках поддержки Украины важным аспектом является совместная работа по повышению военных возможностей ВСУ и достижению оперативной совместимости, чтобы Украина была готова к членству в НАТО.

На вопрос о готовности США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, Райдер ответил, что не хочет опережать события. Тем не менее, Америка однозначно видит Украину в Альянсе.

"Мы ясно дали понять, что мы видим будущее Украины в НАТО", - подчеркнул генерал.